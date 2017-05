Mungesa e specialistëve - Alarmi në BOOM: Nga Shqipëria po largohen po aq mjekë saç diplomohen

Emisioni BOOM në RTV Ora News vijoi edhe mbrëmjen e sotme me trajtimin e problemit të ndjeshëm në spitalet tona rajonale, mungesën e mjekëve specialistë.

Nga një investigim i kryer, BOOM e konstatoi këtë problematikë në spitalin e Fierit dhe Burrelit, sikundër në emisionin e së martës me spitalet e Lushnjes dhe Beratit.

Edhe në këto dy spitale krahas mungesave ne mjekë specialistë, mbahen në punë mjekë që kanë mbushur pensionin për të mbajtur në funksion shërbimin.

Nga ana tjetër, Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata, mjek kirurg në profesion, jep alarmin se këto dy vitet e fundit numri i mjekëve që largohen është gati i njëjtë me numrin e mjekëve të rinj që prodhon Universiteti.

Rektori Gjata: Është vënë re sivjet një ulje relative e numrit të kandidatëve që kanë qenë për specializime postuniversitare. Kam një ndjeshmëri që kjo mund të lidhet me numrin e madh të mjekëve që kanë emigruar këto dy vitet e fundit nga Shqipëria për në vende të tjera. Do të përbëjë shumë shpejt një problem të rëndësishëm për sistemin shëndetësor shqiptar, pasi numri i atyre që largohen këto dy vitet e fundit të paktën sipas shifrave që ne kemi është gati i njëjtë me numrin e mjekëve të rinj që prodhon Universiteti.

Nëndrejtori i spitalit rajonal Fier, Andrea Dollaku: Aktualisht nga Fieri nuk ka emigracion të mjekëve, e vërteta është që kërkojnë të largohen, por si kanë realizuar qëllimet e tyre. Por ne kemi mungesa në mjekë në specialitete të veçanta. Kemi rastin e imazherisë që e kemi emergjente se kemi vetëm një imazherist, kur me strukturë duhet të jenë tre edhe katër. Është shumë e vështirë për mjekun që kemi aktualisht është non stop 24 orë. Ai mjek nuk njeh as ditë festash, madje as raportet mjekësore nuk i njihen se është non stop në punë.

Gazetarja: Po me pagë si trajtohet?

Andrea Dollaku: Trajtohet si gjithë të tjerët. Kërkesat i kemi bërë, janë të vazhdueshme. Kemi mungesë në pediatër. Aktualisht kemi në punë gjashtë mjekë pediatër, po tre nga këta janë pensionistë, po ne i kemi mbajtur me zor. Duhen dhe tre mjekë të tjerë përveç këtyre pensionistëve.

Gazetarja: Po kur ka shërbime 24 orëshe edhe këta përfshihen në to?

Andrea Dollaku: Po, ata janë në shërbim dhe janë të ngarkuar. Kemi mungesë mjek reanimatorë. Aktualisht kemi katër, por kemi mungesë. Duhet dhe 1 ose 2 se Fieri është spital rajonal me shumë punë. Kemi nevojë për obsetër gjinekolog sepse tre nga këta dalin në pension. Duam gjithashtu dhe kardiolog.

Gazetarja: Sa e cënojnë dhënien e shërbimit dhe cilësinë e këtij shërbimi këto mungesa?

Andrea Dollaku: Të jemi të sinqertë, një mjek të bëjë 100 vizita në ditë është e lodhshme e para dhe e dyta mendoheni ju sa cilësore do të jetë.

Rradha për eko në spitalin e Fierit

Gazetari: Për çfarë është këtu?

Pacienti: Eko.

Gazetari: Po kjo është rradhë për vizitën?

Pacienti: Është për të bërë eko?

Gazetari: Vetëm një eko është këtu?

Pacienti: Vetëm një eko.

Gazetari: Po doktor vetëm një është?

Pacienti: Një dhe ajo ndihmësja.

Gazetari: Po kështu i bie të presim deri në darkë.

Pacienti: Ç`a do bëjmë.Deri në 3:30 është ai.

Gazetari: Po ku ja del dot të tërëve?

Pacienti: Deri në 2:30 ka punuar ai, se lodhet. Është 2:20 ora.

Gazetari: Ua, ai ikën tani.Po ne që presim sot këtu, kur do e bëjmë ekon?

Pacienti:Po na erdhi rradha po, do e bëjmë , po s`na erdhi rradha, nesër.

Mungesa e mjekëve specialistë në spitalin e Burrelit

Në spitalin e Burrelit, mjekun neurolog dhe kardiolog mund ta takosh vetëm një ditë në javë. Rradhët janë të gjata. Për kardiologun, infermierja thotë se vjen në 11:00 pasi deri në atë orë punon në një klinikë private.

Gazetari:Më fal, për neurologun po prisni këtu?

Pacienti:Po.

Gazetari: Vetëm një është?

Pacienti: Po. Pse deshe dhe më?Mirë që është dhe ky.

Gazetari: Qenka rradhë e madhe.Ky vjen përditë, apo?

Pacienti: Vetëm të enjten vjen.

Gazetari: Po ditët e tjera si ja bëni?

Pacienti: Ai as nuk i jep dum, gjithë ky popull që ka ardhur sot.

Gazetari: Po, pra. Po ditët e tjera si ja bëni?

Pacienti: S`ka, nuk vjen.

Gazetari: Po nuk sëmureni ju ditët e tjera?

Pacienti: Jo.Ky dhe doktori i zemrës janë veç të enjten.

Gazetari: Dhe kardiologu vetëm për të enjte vjen?

Pacienti: Po. Të hënën e ke te privati.

Gazetari: Pse ka klinikë private?

Pacienti: Ky po.Gazetari: Kardiologu.

Pacienti: Ëhë.

Gazetari: Kam sjellë babin këtu ka probleme nga zemra, është i paralizuar. Ka ndonjë mjek?

Infermierja: Është kardiologu, vjen tek kjo zyra këtu.

Gazetari: Aty ndodhet tani?

Infermierja: Jo, tani nuk ndodhet këtu.Rreth orës 11 vjen këtu sepse punon privat.

Gazetari: Punon privat?

Infermierja: Deri në orën 10 , 11-të.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter