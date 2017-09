Shkodër - AKU në kërkim të vendeve ku janë shitur pijet e falsifikuara

Pasi bllokuan fabrikën në Shkodër ku falsifikoheshin pije të ndryshme, autoritetet janë vënë në kërkim për identifikimin e vendeve ku ato janë shitur.

Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, Dritan Sejko tha se ka dhënë urdhër të gjendet gjurmueshmëria.

Sejko: “Të gjitha institucionet që kanë të bëjnë me kontrollin bashkërendojnë dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin, secili për kompetenca të veta. Meqenëse se situata me çfarë vura re edhe vetë është kritike në këtë subjekt kështu që ishte e nevojshme bashkërendimi i institucioneve.Është marrë masa e bllokimit nga ana jonë por edhe institucionet. Po hetohet, po merren masa për analiza. Po shikohen të gjithë procedurat. Kam dhënë urdhër të gjendet e gjithë gjurmëshmëria se ku janë shitur produktet që ka prodhuar ky subjekt.

Sejko shtoi më tej se fabrika është e bllokuar nga AKU, Krimi Ekonomik dhe Hetimi Tatimor.

Sejko: “Secili institucion ka bërë procedurat e veta të bllokimit.Janë duke u marrë të gjithë faturat tatimore. Gjithmonë njerëzit jo seriozë do të tentojnë që të bëjnë veprime të tilla.I bëj thirrje çdo qytetari që sapo e konstatojnë ta denoncojnë në organet kompetente”.

Ai tha se AKU kishte ushtruar kontroll në këtë subjekt por shtoi se ky institucion e ka të kufizuar kontrollin fizik të këtyre objekteve.

Sipas Sejkos, duhen rishikuar procedurat ligjore për këto raste.

Sejko: “Edhe AKU e ka kontrolluar por AKU e ka të kufizuar edhe kontrollin fizik të këtyre objekteve ku ushtrojnë aktivitetin. AKU ka bërë kontrollin në pjesën e mirë të godinës.Ndërkohë Krimi ekonomik dhe Hetimi Tatimor kanë zbuluar dhe vende të fshehta ku bënte punët jo sipas ligjit. Ka nevojë për një rishikim të procedurave ligjore për këto raste”.

/Oranews.tv/

