"Vjeshte 2017" - Aksion blic në Shkodër, arrestohet 2 të kërkuar, një i dënuar me 25 vjet burg

Operacioni “Vjeshtë 2017” në qytetin e Shkodres solli arrestimin e dy shtetasve të shpallur në kërkim, njëri i dënuar me 25 vjet burg dhe tjetri për plagosje. Të pozicionuar në kryqezime, përmes lëvizjeve të shpeshta dhe ndalimeve blic, policia e qytetit verior i arrestoi dy shtetasit në listën e zezë të saj mbrëmjën e se mërkurës.

I pari në pranga ra 34 vjeçari Lazer Pema, i cili po levizte me automjetin e tij në qytet, kur u ndalua nga forcat policore. Ai rezulton i denuar me 25 vite burg me vendim të Gjykatës së Apelit Shkodër, për veprën penale “Vrasje në rrethana cilësuese”, për ngjarjen e ndodhur në vitin 2013 në fshatin Guri zi.

Në nëntorin e 2013-es, viktimë mbeti rastesisht 35 vjeçari Marjan Martini, por objekt ka qënë një tjetër shtetas që ndodhej asokohe buzë rrugës në fshatin Gur i Zi. Plumbave në drejtim të tij ai ju përgjigj me plumba, e për pasojë viktimë mbeti 35 vjeçari që lëvizte me motorçikletë. Policia asokohe deklaroi se ishte i vështirë identifikimi i autoreve, pasi shenjestra ishte në gjak me disa familje.

I arrestuari i dytë i këtij operacioni blic të 24 orëve të fundit është 26 vjeçari Tauland Pepaj, i akuzuar për veprën penale “Plagosje e Rëndë me dashje” me masë sigurimi “Arrest ne burg” për ngjarjen e datës 25.06.2017 në lagjen ”Bahcallek ”Shkodër, ku gjatë një konflikti të çastit ka plagosur me armë zjarri shtetasin R. Th, 22 vjeç, banues në Shkodër.”

Operacioni i zhvilluar në kuadër të masave “Vjeshtë 2017” për personat në kërkim, mjetet me xhamat e zinj, levizjet me armë etj pritet të vazhdojë si në të gjithë vendin edhe në Shkoder. Paralelisht burime policore thonë se ka patur masa administrative me gjobë e bllokim dokumentacioni për shumë drejtues mjetesh të gjetur me shkelje. Shenjester e policisë së kryeqendrës së veriut nuk janë vetëm kryqëzimet dhe akset në qytet, por të tilla aksione pritet të shtrihen edhe në akset Shkoder – Han i Hotit, drejt Velipojes, Muriqanit si dhe disa njësi administrative.

/Oranews.tv/

