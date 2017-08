Aksidentohet në Itali Eduard Ndocaj

Eduard Ndocaj, deputet deri në shtator është aksidentuar me makinë në autostradën e Parmas në Itali.

Vetë ai ka postuar në facebook foto ku duket makina e dëmtuar dhe ai ndodhet në spital.

Fotot janë shoqëruar dhe me një mesazh ku Ndocaj tregon se makina e tij është rrokullisur disa herë dhe falenderon Zotin që ka shpëtuar.

Te dashur miq,

Falenderoj Zotin qe kam shpetuar nga nje aksident shume i rrezikshem. Ne austraden per Parma jam perplasur duke u rrokullisur disa here me makine e as vete e kuptoj se si kam shpetuar. Falenderoj Zotin per kete! Kjo eshte gjendja e makines pas aksidenti!

Tani jam mire dhe ju pershendes te gjitheve!

Eduart Ndocaj

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter