Aksidenti në Gjirokastër, PD: Kryepolici po tenton të manipulojë ngjarjen

Pas publikimit të pamjeve të aksidentit në Gjirokastrë nga Ora News ku dyshohet të jetë përshirë Drejtori i Policisë së Gjirokastrës, ka reaguar nënkryetari i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj.

Në një deklaratë për mediat, Alibeaj akuzon Lorenc Paganikën se po tenton të fshehë ngjarjen pasi aksidentoi kalimtarin dhe nuk i dha as ndihmën e parë.

Deklarata e plotë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjirokastër. Drejtori i Policisë, Lorenc Paganika ka aksidentuar një kalimtar në Memaliaj dhe është larguar nga vendi i ngjarjes duke mos i dhënë as ndihmën e nevojshme qytetarit, por tashmë po tenton të manipulojë ngjarjen. Fatmirësisht qytetari i aksidentuar është jashtë rrezikut për jetën.

Makina e tij pësoi dëmtime nga aksidenti por drejtori nxitoi që ta rregullojë, dhe ka lejuar ekspertimin nga grupi hetimor vetëm pasi makina ka dalë nga servisi, duke tentuar të mbyllë çështjen.

Kjo ngjarje, e gjitha e filmuar, tregon sjelljen e paprecedentë të kreut të policisë së një qarku. Sjellja e këtij kryepolici vërteton gjendjen e Policisë së Shtetit, ku shefat e saj janë mbi ligjin dhe nuk ka asgjë të përbashkët me qindra oficerë të tjerë të ndershëm të Policisë së Shtetit.

Kjo është e vërteta. Policia ka kapitulluar përballë krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe nuk garanton dot sigurinë e qytetarëve. Ky është realiteti i qeverisë së Edi Ramës, me krimin që zotëron vendin, me drogën që blen zgjedhjet, me kryepolicë që nuk duan t’ia dinë për ligjin.



