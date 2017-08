Tiranë - Aksident në Kodër Kamëz, motori përplas fëmijën 5 vjeç

Një fëmijë i vogël, vetëm 5 vjeç, mbeti i plagosur mbrëmjen e sotme në një aksident rrugor.

Ngjarja u regjistrua rreth orës 20:30 në Kodër Kamëz, pranë shkollës “Isa Boletini”.

Një motor me drejtues shtetasin F.D ka aksidentuar fëmijën me iniciale O.L 5 vjeç, i cili është dërguar me ambulancë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Policia ka bërë shoqërimin e drejtuesit të mjetit dhe po kryhen verifikimet e vendit të ngjarjes për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.

/Oranews.tv/

