FOTOLAJM - Aksident me pesë të plagosur në aksin Fushë Krujë-Milot

Pesë persona mbetën të plagosur në një aksident rrugor në aksin Fushë Krujë-Milot, në të cilin u përfshinë tre automjete.

Ngjarja u regjistrua në mesditë.Në aksident u përfshinë një makinë me targa vendase, një me targa kosovare dhe tjetra me targa greke.

Të plagosurit u transportuan drejt spitalit për mjekim. Tre prej tyre në gjendje më të rëndë u dërguan në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Policia e mbërritur në vendngjarje ka nisur hetimet për shkaqet e aksidentit i cili bllokoi trafikun për disa minuta në Thumanë.

Një lexues i Ora News ka dërguar në redaksi fotot e aksidentit.

/Oranews.tv /

