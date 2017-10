Akreditimi i UT, Kule: Nuk krahasohemi me asnjë institucion tjetër

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Dhori Kule ka reaguar ashpër ndaj raportit të britanikëve që e akredituan universitetin e Tiranës me kusht 1 vjecar. Sipas dekanit, universiteti i Tiranës është histori dhe edukim i pakonkurueshëm me universitetet e tjera private dhe publike.

Universiteti i Tiranës u akredituar me kusht për 1 vit, nga raporti i britanikëve, por Dekani i Ekonomikut Dhori Kule inkurajoi fuqimisht studentët se ky institucion i arsimit të lartë është i pakrahasueshëm me të tjerët.

Kule: Absokutisht UT ka qenë, është dhe do të mbetet institucioni lider në fushën e arsimit të lartë që bashkëpunon me kolegët e universiteteve shqiptare. Problematikat që keni dëgjuar dhe shfaqur janë problematika institucionale që ne i njohim dhe janë të korrigjueshme.

Prof.Dr Kule Ka më shumë se 40 vjet eksperiencë në auditoret e Universitetit të Tiranës, dhe referon statistika të larta përsa i takon përgatitjes së akademikëve.

Kule: Nga pikëpamja akademike nuk ka të krahasuar. Krahasimin e ka me veten. Kur ju them që vetëm Fakulteti i Ekonomisë ka 71 anëtarë të stafit akademik që janë të nivelit prof., prof. as është e krahasueshme për të bërë dallimin me të tjerët.

Deklarata Kule i bëri në një takim me studentët në nisjen e viti të ri akademikë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter