Akreditimi i Universiteteve, Neil Casei: Procesi zgjat disa muaj

Pofesor Neil Casei është një nga drejtuesit e 7 grupeve të punës së agjencisë britanike që do të akreditojë dhe do të rankimoj universitetet publike dhe jo publike në Shqipëri. Grupi i ekspertëve ka parë nga afër gjendjen, programet dhe metodikën mësimore në universitete, ndërsa ka zhvilluar në Rektoratin e Tiranës edhe takimet e punës me profesorët e universitetit.

Neil Casei: Ne jemi një grup nga Mbretëria e Bashkuar që po punojmë me Agjensinë Shqiptare të Vlerësimi në rishikimin e të gjitha universiteteve shqiptare publik dhe jo publike. Ne jemi këtu për dy javë, por projekti do të zgjasë disa muaj dhe janë shtatë grupe vlerësimi, ku të gjithë vlerësues nga Britania.

Raknikimi dhe akreditimi i universiteve do tu jap mundësi maturantëve të përzgjdhin institucionet e arsimit të lartë që janë më cilësor. Profesor Casie nuk preferoi të dalë në një vlerësim paraprak pa mbyllur të gjithë procesin.

Neil Casei: Në jemi ende duke punuar për një shumëllojshmëri vlerësimesh dhe nuk kemi nxjerrë ende konkluzione por jemi mjaft të interesuar dhe po e shohim në mënyrë mjaft pozitive. Kjo gjë është mjaft vlefshme për ne, pra po konfirmojmë se edhe universitetet shqiptare po punojnë për të zgjeruar standartet e tyre.

E ndërsa ministrja Nikolla u shpreh entuziaste për këtë proces, dekani i Fakultetit të Ekonomisë Dhori Kule, ish rektori i Universitetit të Tiranës ishte i prerë në deklaratën e tij për të gjithë ata që ngrenë dyshim mbi cilësinë e këtij universiteti.

Dhori Kule: Zërat që dalin si të tilla janë zëra që i bëjnë keq arsimit të lartë sepse nuk mund të thuash që një universitet që kuotat ja jep qeveria, buxheti është i miratuar nga kuvendi dhe qeveria qënka një investim i paligjshëm sepse qënka i paakredituar. Kushdo që jep këtë mesazh është i dëmshëm dhe i pasaktë.

As ekspertët britanikë dhe as drejtuesit e universiteteve nuk përcaktuan kohën se kur do të mbyllet procesi i akreditimit dhe kur do të publikohet renditja e universiteve, por lista e më të mirëve dhe atyre që kanë standarde duhet të dalin në muajin qershor kur pritet dhe raporti final i agjencisë britanike për të orientuar më mirë maturantët para vitit akademik.

