Reagimi - Akademia e Shkencave, Apeli i Fugës: Ndaloni farsën e zgjedhjeve sot!

Akademiku Artan Fuga ka reaguar sërish përmes një postimi në facebook ku ka përsëritur sërish apelin për të ndalur zgjedhjet që mbahen sot në Akademinë e Shkencave duke i quajtur farsë.

Akademiku falenderon dhe kryeministrin Edi Rama për pozicionin e drejtë të mbajtur sot në mëngjes, in extremis, “dy orë përpara farsës të lemerisshme në Akademinë e Shkencave ku po kërkohet t’i vihet kapak gjoja demokratik me zgjedhje farsë degradimit të saj.”

Ja çfarë shkruan Artan Fuga sot në facebook

Ndalja e farsës zgjedhore sot në Akademinë e Shkencave, mund të jetë fillimi i reformimit të saj!

E kundërta është shkatërrim i saj dhe dëm i pallogaritshëm ndaj shqiptarëve!

Ndaloni zgjedhjet farsë!

——————-

Reagim i drejtë i kryeministrit Edi Rama ndaj Akademisë të Shkencave, çka duhet shtrirë sinqerisht, aktivisht, rrënjësisht, pa pritur, pa hilé, me vetë reflektim dhe nxjerrje përgjegjësish mbi paaftësinë dhe përgjumjen e nëpunësve të leshtë që nuk ditën ta reformojnë sistemin e prodhimit të dijes në vend!

Ne nuk mund të rrisim shqiptarë të paditur në shekullin e 21!

____________

Falenderoj, jashtë çdo konteksti politik, si anëtar i Akademisë të Shkencave, kryeministrin Edi Rama për pozicionin e drejtë të mbajtur sot në mëngjes, in extremis, dy orë përpara farsës të lemerisshme në Akademinë e Shkencave ku po kërkohet t’i vihet kapak gjoja demokratik me zgjedhje farsë degradimit të saj.

Unë sikurse e kam shprehur modestisht besoj fort se Akademia e Shkencave e Republikës të Shqipërisë mund të reformohet, të bëhet një institucion splendid që të rrezatojë në diturinë dhe shkencën e shqiptarëve, e pavarur, e lirë, por efikase dhe në partneritet me të gjitha agjencitë që janë për një Shqipëri të emancipuar.

Jo, ne nuk i duam ato paré nga buxheti për xhepat tanë. Ose të reformohemi ose ta kyçim derën me turp!

Ndal zgjedhjeve farsë, ky është hapi i parë që duhet bërë sot, jo nesër!

Miq gazetarë, drejtues të medias të gjithë raportoni nëse farsa e zgjedhjeve do të ndodhi! Prania juaj e ndalon atë sepse përpara transparencës që Ju bëtë askush nuk mund të dali kundër!

Ju e bëtë të mundur gjithçka!

Ju them me sinqeritet se në Akademinë e Shkencave dhe jashtë saj në komunitetin shkencor të vendit ka potenciale intelektuale shpresëdhënëse, por ato janë kanalizuar keq!

Akademikët e pranishëm atje sot do të reagojnë si duhet!

Ata do të ndihen të cliruar!

Duhet një Akademi e hapur ndaj komunitetit të shkencëtarëve dhe universitarëve, ndaj të rinjve që duan t’i hapin udhë kërkimit të tyre shkencor, një Akademi që të jetë shkenca dhe përpunuesja e strategjisë për shkencën, shkenca më e vështirë për t’u bërë, jo thjesht një institut kërkimit, as drejtori kërkimi shkencor, por e mbështetur në meritën dhe në punën, një Akademi që ta ketë të qartë misionin e saj, me ide të qarta, të cilat prej vitesh censurohen atje, një Akademi e gjallë!

Po! Asnjë lek nga buxheti i shtetit nëse Akademia e Shkencave nuk reformohet, por asnjë lek as gjoja “Akademisë të Albanologjisë”, e jashtëligjshme me statusin që mori fshehurazi publikut dhe në kundërshtim me ligjin, nëse nuk reformohen asnjë lek as instituteve shkencore, askujt që funksionon në arësim e shkencë, në kulturë dhe art, nëse nuk reformohen, se Akademia e Shkencave nuk është e e veçuar nga gjendja e kërkimit shkencor, e arësimit, e kulturës në Shqipëri, ajo është simptoma e degradimit të diturisë shkencore kolektive të shqiptarëvë në këtë shekull!

Nuk duhet të bëhemi një komb mendërisht i leshtë sikur rrezikojmë fort !

Jo, ne nuk mund të rrisim shqiptarë të pamëncur!

Me këtë krim, kudo dhe kushdo ta bëjë, në akademira, institute, universitete publike dhe private, shkolla dhe kopshte, ku injoranca kërkon ta mposhti dritën askush nuk mund të pajtohet nëse i thotë vetes shqiptar dhe shkencëtar!

Në Akademinë e Shkencave gjithsesi mëkateve u gjend mundësia për të folur. Atje ku heshtet, ujrat janë edhe më të ndejtura e në kalbëzim.

Akademia qysh sot ka shansin që të dali në krye të procesit!

Nuk ka më asnjë alibi!

Reforma do të jetë e dhimbëshme, por as nuk ka diskutim që mund dhe do të bëhet!

Mbrojtja që disa aludonin se e kishin te ekzekutivi, sot ra!

Ndaloni farsën e zgjedhjeve sot!

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter