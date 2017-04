Ja Pergjigjja - A i vjen keq Metës që Rama s’do të mbajë foton e tij në zyrë?

Në mbledhjen e parë të qeverisë pas fitores së zgjedhjeve të 2013 kryeministri Edi Rama mori një vendim për heqjen e portretit të presidentit, nga institucionet shtetërore dhe zëvendësimin e tij me portretin e Ismail Qemalit.

Vendimi u përcoll me indinjatë nga Presidenti Bujar Nishani. Por kush është reagimi i Ilir Metës i cili do të ulet në postin e kreut të shtetit pas betimit që do të jetë më 24 korrik 2017

Meta u pyet nga gazetarët sot në konferencën për median një ditë pasi u votua si president.

Pyetja: A ju vjen keq që kryeministri Rama nuk do të mbajë foton tuaj

Ilir Meta: “Absolutisht, unë mendoj se portreti i Ismail Qemalit na mjafton. Unë do të përpiqem të marr edhe pikturën e Isa Boletinit që kam këtu.

Nuk e di a do të arrijmë dot në një marrëveshje dhe sesi janë rregullat sepse mua këto të dyja më kanë mjaftuar dhe më mjaftojnë.

Ju e dini që un e kam mbajtur foton e presidentit Nishani, edhe pse u ndërrmor një ligj për të hequr foton e presidentit, por ky ka qenë për të dhënë një mesazh respekti dhe bashkëpunimi ndaj presidentit.

Do ti lutesha kryetarit të ardhshëm të Parlamentit në asnjë mënyrë të mos mbajë foton time këtu.”

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter