360 Gradë - A do të ketë trazira për shkak të reformës në drejtësi? Komenti i Ngjelës

Avokati Spartal Ngjela i ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji në Ora News i pyetur nëse mund të ketë trazira për shkak të zbatimit të reformës në drejtësi, u shpreh se nuk kemi të bëjmë me revolucion, por me evolucion. Sipas tij, kjo reformë është zbatuar përpara në Kroaci.

Pjesë nga deklarata:

Ngjela: Nuk ka rrezik destabilizimi sepse nuk ka revolucion. Është evolucion. Do të kishte në rast se nuk do të kishte hyrë reforma në drejtësi dhe aleatët tanë do t’i drejtoheshin shqiptarëve si në 97-n. Në 97-n kishte devijim në aleancë të lidershipit shqiptar. Reforma është paqësore dhe nuk do të pengohet. Ajo do të funksionoje. Nuk mund të bllokosh zhvillimin e një shoqërie sepse ke frikë nga vetja. Ajo ka probleme si reformë. Pasi të mbaroja emergjenca do të kthjellohet.

Zheji: Në marsin e vitit të ardhshëm, thoni se kjo klasë politike nuk do të jetë më. Këta nuk do të rezistojnë?

Ngjela: Respektoj rastin. Mbasi mora informacion se reforma jonë në drejtësi është implementuar në Kroaci, kam arritur në konkluzionin se reforma jonë është më përpara se në Kroaci sepse kanë bërë përmirësime. Në Kroaci ishte shumë më e madhe rezistenca se sa e këtyre tanëve, derisa u arrestua kryeministri.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter