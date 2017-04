A do të drejtojë Meta fushatën e LSI? “Unë kryetar i saj deri më 23 korrik”

Ilir Meta, i zgjedhur sot si president i Republikes me 87 vota pro, mesaduket do të drejtojë fushatën e LSI ne zgjedhjet e qershorit.

I pyetur nga gazetarët në oborrin e Kuvendit Meta tha se do të dorëzonte teseren e LSI-se nje dite para se te bëjë betimin për president, pra më 23 korrik.

Gjithashtu Meta bëri të qartë se pas Kuvendit do t’i drejtohej selisë së LSI-së pasi në 20:00 do të mblidhet kryesia e kësaj partie

Me poshte Intervista

Ilir Meta: Dua të falenderoj presidentin Nishani për mesazhin e urimit, duke treguar përgjegjshmërinë dhe qytetarinë e tij pasi kemi nevojë për të forcuar komunikimin dhe dialogun dhe kemi për detyrë të japim qetësi të gjithë qytetarëve shqiptarë.

A mund të rudhet LSI me largimin e Metës?

Ilir Meta: Nëse LSI do të rrudhej mendoj se do ta meritonte nëse fuqia e kësaj force politike është e bazuar vetëm tek një person. Une besoj se LSI do fuqizohet dhe rritet sepse ka mjaft drejtues e drejtuese të aftë e të jashtëzakonshëm. Nuk ka asnjë arsye për LSI që të shqetësohet.

A do të drejtojë fushatën ?

Ilir Meta: Do respektoj Kushtetutën e vendit në mënyrë më të denjë. Më 24 korrik do të duhet të bëj betimin. Më 23 korrik do të dorëzoj dokumentin e LSI-së tek sekretari i përgjithshëm i LSI dhe do u them të ma ruajnë mirë atë dokument

Kush do të jetë pasuesi i LSI-së?

Ilir Meta: Pas kryetarit ka zv/ Kryetarin, Petrit Vasili i cili dihet se ka qenë më i votuari dhe pa diskutim në bazë të statutit do të jetë ai drejtuesi i LSI-së deri në përfundim të këtij mandate që ka rifilluar në nëntor.

A i përfunduat listat e deputetëve? Sa përqind e grupit parlamentar do të rikonfirmohet?

Ilir Meta: Kjo është një çështje që do të nisë sot në darkë sepse deri tani jemi marrë me çështje të tjera. Nuk them asgjë pa diskutuar dhe me kolegët e tjerë të kryesisë, Tani do të shkoj atje të vazhdojmë me ta përmbylljen e këtyre detyrimeve.

Une president. Rama insistoi. PD me motivoi

Meta tha se kishte qenë Rama që kishte insistuar që ai të bëhej president ndërsa për vendimin ishte motivuar nga mungesa e PD-se

Ilir Meta: Mesazhi i urimit i zotit Rama ishte miqësor. Prej kohësh ka qenë promovues i kësaj ideje dhe zgjedhjes time si president. Unë kam insistuar për shumë arsye, sidomos javëve të fundit që të mos nxitoheshim për të zgjedhur presidentin

Mungesa e PD-se në këtë proces më motivoi ta pranoja këtë kandidim si investim për stabilitetin e vendit. Kam bërë më të mirën si krytar i kuvendit dhe do bëj më të mirën duke filluar nga 24 korriku në të ardhmen.

/Oranews.tv/

