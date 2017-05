Djali i plagosur sot në Tiranë, dy vite më parë kanosi djalin e biznesmenit

Dejvis Rrustemaj djali i cili u plagos sot pasdite nga dy persona me skafander ne koke në 2015 u perfshi në një histori kërcënimi të djalit të biznesmenit Iljas Fisheku.

Ky i fundit kishte denoncuar se është kanosur me armë nga dy bashkëmoshatarë për shkak të një borxhi.

Më 22 shtator 2015 Sipas policisë dy të rinjtë e shpallur në kërkim ishin Dejvi Rustemaj, Anxhelino Çevanaku nga Tirana ndersa ngjarja është shënuar të dielën e 20 shtatorit 2015.

“Në rrugën “Mine Peza” në bashkëpunim me njëri tjetrin për shkak të një borxhi të pretenduar kanë kanosur me armë shtetasin Andi Fisheku 23 vjec banues në Tiranë” informonte policia e Tiranës atëherë.

Mësohet se i riu ka bërë denoncimin në polici. Nderkohe janë zbuluar dhe disa detaje nga ngjarja: “Gjatë kohës që Andi ka qenë i lidhur me një vajzë, kjo e fundit i kishte dhënë një borxh prej 15 mijë euro Andit. Pasi janë ndarë vajza është lidhur me Dejvin Rustemaj.

Të dielën pasdite Dejvis së bashku me Anxhelino Çevanakun kanë shkuar tek Andi Fisheku për ti kërkuar të kthejë borxhin dhe mësohet se e kanë kanosur me armë.”

Detajet u dhanë për Ora News nga burime pranë Drejtorisë së Policisë së Tiranës

