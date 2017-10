Vettingu - 60 mln euro të bllokuara, Felaj: Po verifikohen trasaksionet e gjyqtarëve

60 milion euro pasuri të dyshuara si të përftuara nga aktivitete kriminale janë sekuestruar nga Drejtoria e Përgjithshme të Parandalimit dhe Pastrimit të Parave.

Shifra u bë publike nga kryetarja e Komisionit të Sigurisë, Ermonela Felaj, pas një vizite që së bashku me anëtarë të mazhorancës bëri në këtë Komision.

Felaj: Institucioni ka ba bërë një punë shumë të mirë sa i takon bllokimit të pasurive të dyshuara se rrjedhin nga aktiviteti kriminal.Janë 60 milion euro pasuri që janë bllokuar nga ky institucion.

Felaj tha se kjo Drejtori do të ketë një rol të rëndësishëm në procesin e vettingut.

Sipas deputetes, ky institucion ka bërë ndërkohë verifikimin e transaksioneve dhe të dhënat i kanë kaluar ILDKPI.

Felaj: Ka qenë i gjithë Komisioni i Sigurisë i ftuar në një vizitë të tillë, PD nuk erdhi se kishte mbledhjen e grupit. Ajo që i vlen publikut është çështja aktuale e lidhur me vettingun, është thembra e akilit të reformës në drejtësi. Trupat e vettingut sapo kanë filluar të plotësohen dhe shumë shpejt do fillojnë punën e tyre konkrete, reale të tyre.Një ndër institucionet e përfshirë do të jetë dhe Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe për masat kundër finanmcimit të terrorizmit. U vumë në dijeni se shqyrtimi i transaksioneve që mund të dyshohen si jo të rregullta është bërë ndërkohë dhe informacioni i ka kaluar ILDKPI. Është një numër i lartë i verifikuar gjyqtarësh dhe prokurorësh, transaksione të bëra nga ata vetë ose familjarët e tyre.

