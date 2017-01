Shoqata “Betanja”, prej 12 vitesh aktivitet bamirës në Shqipëri

Shoqata bamirëse “Betanja”, prej 12 vitesh kryen aktivitet bamirësie në Shqipëri dhe konkretisht në afërsi të fshatit Bobq të Kurbinit. Gjatë këtyre viteve kjo shoqatë ka ofruar ndihma për familjet në nevojë dhe për fëmijët jetimë, apo dhe ato shtresa të njerëzve me aftësi të kufizuar. Cdo ditë do të shohësh pranë portës së shoqatës njerëz të cilët do të kërkojnë ndonjë ndihmë si në veshmbathje dhe në ushqime. Dhe jo pak por personat do të vijnë nga i gjithë vendi për t’i kërkuar ndihmë shoqatës, e cila nuk është kursyer asnjëherë. Ndërsa personat që paraqiten cdo ditë janë banorët e fshatrave të Krujës, Kurbinit dhe Lezhës, si dhe gjetkë. Në intervistat e tyre, banorët shprehen të kënaqur për shoqatën, pasi ajo iu është përgjigjur kërkesave të tyre.

Shoqata bamirëse “Betanja” drejtohet nga misionarë të Italisë dhe kushtet që ofrohen janë moderne. Aty trajtohen një numër i madh fëmijësh.

