10 dhurata festash për meshkujt

Dhuratat janë një pjesë e rëndësishme e festave. Edhe pse shpenzojnë njerëzit nuk rezistojnë dot pa u bërë dhurata njerëzve të dashur. Është një periudhë e ngarkuar me zgjedhje të pafundme e njëkohësisht e vështirë për të gjetur atë që duhet. E veçanërisht kur vjen fjala te meshkujt. Por, gazeta angleze “Independent” ofron një listë të dhuratave që mund t’u bëhen meshkujve. Që nga pijet alkolike, deri tek këpucët e parfumi.

Të gjesh skoçin e duhur me çmimin e duhur nuk është e lehtë. Gazeta britanike “Independent” rekomandon skoçin 10-vjeçar “Isle of Skye’s”, i cili ka një shije të tymosur, duke sjellë në mendje zgarën. Vjen i paketuar në një formë shumë interesante dhe do bënte të lumtur këdo. Duket se stilisti, tashmë i kthyer në regjisor filmash, i shtëpisë së modës “Guçi” nuk mund të bëjë asnjëherë gabime. Ai ka krijuar një parfumi shishe në stil retrospektiv me esenca të përzgjedhura enkas për t’i pëlqyer çdo mashkulli që do e merrte si dhuratë. Meshkujt nuk janë shumë të vëmendshëm dhe shpeshherë i harrojnë lulet e i lënë të thahen. Por nëse u dhuroni një aparaturë që rrit lule do jetë më e thjeshtë. Bëhet fjalë për një aparaturë, ku mjafton të mbjellësh lulen dhe më pas ajo bën gjithçka vetë duke rritur lule të shëndetshme. Pijet alkolike janë një dhuratë e preferuar në raste festash, veçanërisht nëse bëhet mirë për pije cilësore. Xhini “Sipsmith” është mjaft i njohur dhe është krijuar në Londër para 189 vjetësh. Kjo mjafton për të treguar vlerën e tij dhe pse do ishte një dhuratë e menduar mirë. Të gjithëve u pëlqejnë një palë xhinse të bukura. Edhe femrave edhe meshkujve. Zgjidhni një palë xhinse marke për njeriun tuaj të zemrës, vëllain apo një mikun tuaj. Një palë xhinse në garderobë janë gjithnjë të nevojshme, e një palë më shumë nuk bëjnë asnjëherë dëm. Çokollatat nuk janë kurrë zgjedhja e gabuar. Ato nuk kanë masë e nuk kanë ngjyra të caktuara. Janë gjithmonë në kafe ose të bardhë dhe janë gjithmonë të ëmbla. E çokollatat “Amedei” janë çokollatat më të famshme të botës që vijnë nga Italia dhe do shërbenin si një zgjedhje mjaft e mirë për dhuratë.

Skoç

Të gjesh skoçin e duhur me çmimin e duhur nuk është e lehtë. Gazeta britanike “Independent” rekomandon skoçin 10-vjeçar “Isle of Skye’s”, i cili ka një shije të tymosur, duke sjellë në mendje zgarën. Vjen i paketuar në një formë shumë interesante dhe do bënte të lumtur këdo.

Parfum “Tom Ford”

Duket se stilisti, tashmë i kthyer në regjisor filmash, i shtëpisë së modës “Gucci” nuk mund të bëjë asnjëherë gabime. Ai ka krijuar një parfumi shishe në stil retrospektiv me esenca të përzgjedhura enkas për t’i pëlqyer çdo mashkulli që do e merrte si dhuratë.

Aparaturë që rrit lule

Meshkujt nuk janë shumë të vëmendshëm dhe shpeshherë i harrojnë lulet e i lënë të thahen. Por nëse u dhuroni një aparaturë që rrit lule do jetë më e thjeshtë. Bëhet fjalë për një aparaturë, ku mjafton të mbjellësh lulen dhe më pas ajo bën gjithçka vetë duke rritur lule të shëndetshme.

Xhin

Pijet alkolike janë një dhuratë e preferuar në raste festash, veçanërisht nëse bëhet mirë për pije cilësore. Xhini “Sipsmith” është mjaft i njohur dhe është krijuar në Londër para 189 vjetësh. Kjo mjafton për të treguar vlerën e tij dhe pse do ishte një dhuratë e menduar mirë.

Xhinse

Të gjithëve u pëlqejnë një palë xhinse të bukura. Edhe femrave edhe meshkujve. Zgjidhni një palë xhinse marke për njeriun tuaj të zemrës, vëllain apo një mikun tuaj. Një palë xhinse në garderobë janë gjithnjë të nevojshme, e një palë më shumë nuk bëjnë asnjëherë dëm.

Çokollata

Çokollatat nuk janë kurrë zgjedhja e gabuar. Ato nuk kanë masë e nuk kanë ngjyra të caktuara. Janë gjithmonë në kafe ose të bardhë dhe janë gjithmonë të ëmbla. E çokollatat “Amedei” janë çokollatat më të famshme të botës që vijnë nga Italia dhe do shërbenin si një zgjedhje mjaft e mirë për dhuratë.

Aparat fotografik

Aparati fotografik mund të konsiderohet si një farë dhurate luksoze për faktin se kushton relativisht shtrenjtë. Por aparati fotografik është një dhuratë praktike, i cili është funksional e gjithkush do e vlerësonte një dhuratë të tillë.

Atlete “Nike”

Atletet “Nike” nuk dalin kurrë jashtë mode. Ato janë të rehatshme, të forta dhe një prej dhuratave më të preferuara prej meshkujve. Ju mund të gjeni në dyqane atlete “Nike” me ngjyrat nga më të ndryshmet dhe t’ia përshtatni shijes së personit që doni t’ia dhuroni.

Mbajtëse telekomandash

Telekomanda është mikja më e mirë e meshkujve, kur ata janë në shtëpi. E veçanërisht nëse në televizor ka një ndeshje boksi. Ndaj një mbajtëse telekomandash do ishte një zgjedhje praktike dhe personi që do e merrte do u ishte me siguri mirënjohës.

Bllok elektronik

Blloqet elektronike “Nokia” ishin një hit në shitjet e tre javëve të fundit. Kompjuteri portativ nuk mund të merret gjithandej me vete për arsye praktike. Ndërsa një bllok elektronik që ka ta njëjtat parametra me një kompjuter do ishte dhurata perfekte.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter