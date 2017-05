NASA zbulon se kur do të dërgojë misionin e parë historik në diell

NASA ka deklaruar se në verën e vitin 2018 do të dërgojë misionin e parë në diell.

I quajtur Parker Solar Probe (PSP), misioni do të nisë një anije kozimike nga Toka. Ajo do të shkojë në një orbitë jo më shumë se 6.5 km larg diellit dhe do të masë sipërfaqjen e saj të jashtme të njohur si ‘corona’.

Ekupiazhi do të mbledhë informacione rreth yjeve, atmosferës së jashtme të diellit për të kuptuar fenomenet e ndryshme të motit dhe të mbrojë shoqërinë nga kërcënimet e saj.

NASA ka njoftuar planet e saj transmetim të drejtpërdrejt e cila u mbajt në Auditorin e Qendrës Kërkimore të William Eckhardt të Universitetit të Çikagos dhe u transmetua në NasaTV.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter