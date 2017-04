Ky është telefoni më i mirë në treg, ia kalon iPhone e Samsung

Iphone dhe Samsung tani e kanë një konkurrent të denjë.

Firma e njohur Sony duket se po përgatitet të hedhë ne treg telefonin më të mirë të prodhuar deri më tani.

Ky është smartphone që po konkurron markat e mëdha teknologjike. Sony Xperia Edge është versioni më i ri i një telefoni multifunksional që është kthyer në konkurrentin numër 1 të Samsung dhe Apple.

Rezistent ndaj ujit dhe pluhurit ky telefon është një ëndërr e bërë realitet.

Smartphone do të dalë së shpejti në treg dhe nuk merret me mend çmimi i tij që me shumë gjasa do të jetë paska i kripur. Ai gjendet aktualisht në versionin “demo”./ATA/

