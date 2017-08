Ja data e publikimit dhe çmimi i iPhone 8

Kompania Apple do sjellë iPhone 8 në muajin shtator të këtij viti, që pritet të jetë pajisja teknologjike më e mirë e të gjitha kohërave.

iPhone është krijuar që në 2007 dhe këtë vit bëhet 10-vjetori i krijimit të tij. Sipas spekulimeve, mendohet që këtë vit të vijnë detaje të reja në aparatin celular, që kanë të bëjnë me cilësinë e fotografimit dhe me kualitetin e batërisë.

Mendohet se gjatë muajit shtator do dalin vetëm në sasi të limituar, të cilët do porositen paraprakisht me 15 shtator dhe do merren me datë 22.

Më pas në dhjetor pritet që të jenë në sasi më të madhe ku cdo njeri mund ta ketë. The Fast Company ka zbuluar nga burimet e brendshme të Apple se cmimi do të jetë 1 mijë dollarë.

/oranews.tv/

