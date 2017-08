iPhone SE, telefoni më i vogël Apple vjen në tjetër formë

iPhone SE, telefonin më i vogël i linjës Apple doli në treg marsin e vitit të kaluar, ndërsa kompania nuk e ka harruar dhe po përgatit një rifreskim të modelit.

Sipas spekulimeve të fundit në lidhje me çështjen, iPhone i ri SE do të vijë në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm (para fundit të marsit) – pothuajse dy vjet pas paraardhësit të tij.

Modeli i riorganizuar thuhet se mban çmimin e ngjashëm me atë të kaluarin, por shton procesorin A10 nga iPhone 7.

Madhësia e ekranit duhet të jetë në diagonalen prej 4 “deri në 4.2”, ndërsa opsionet e ruajtjes do të jenë 32GB dhe 128GB. iPhone SE natyrisht do të nisë nën iOS 11. Pajisja do të shfaqë një bateri prej 1.700 mAh, pak më të madhe se sa 1,624 mAh e SE te parë.

iPhone SE i ri do të bëhet në Indi nga Wistron, një përpunues elektronik me kontratë në Tajvan. Telefoni i ri do të nisë në Indi në fillim, duke u përhapur në vende të tjera më vonë.

