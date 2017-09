Sfida me Maqedoninë - Kombëtarja niset drejt Shkupit me siguri private: Ndeshje e vështirë

Pas fitores me Lihtenshtejnin, kombëtarja shqiptare udhëton drejt Maqedonisë për ndeshjen e radhës. Për të shmangur cdo incident Federata Shqiptare e Futbollit, gjatë udhëtimit nëpër Maqedoni, ka marrë masa për ruajtjen e sigurisë së lojtarëve.

Drejt Shkupit autobusi është shoqëruar jo vetëm nga forcat e policisë por edhe nga ato të një kompanie sigurimi private e cila është kontaktuar nga Federata e Futbollit. Kuqezinjtë do të shoqërohen nën masa shtesë sigurie si në rezidencën në Shkup ashtu dhe në Strumicë.

Futbollisti i kombëtares shqiptare Odise Roshi, para nisjes drejt Shkupit e vlerësoi ndeshjen me Maqedoninë si të vështirë, duke premtuar një ndeshje agresive.

Ndërsa Azdren Llullaku, që luan në rolin e sulmuesit në kombëtaren shqiptare, beson në fitore ndaj Maqedonisë.

Ndeshja Shqipëri-Maqedoni, e vlefshme për eliminatoret e Kampionatit Botëror “Rusia 2018”, do të luhet të martën në orën 20:45 në stadiumin “mladost”, në strumicë. Për tifozët shqiptarë që do të jenë prezent në stadiumin, janë ndarë vetëm 450 bileta , pasi gjithë stadium ka një kapacitet prej 6500 stolash.

Pasi e nisi me kembë të mbarë aventurën e tij në pankinën kuqezi duke fitiuar me Lihteshtejnit, Christian Panucci, përballet me sfidën e dytë nën drejtimin e kombëtares shqiptare.

