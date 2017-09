Duka: Nëse s’do kishim bërë dy gola do thoshin si nuk bëmë një

Presidenti Armand Duka është shprehur i kënaqur me rezultatin që Kombëtarja arriti në sfidën e sotme ndaj Lihtenshtejnit. Presidenti ka folur edhe për sfidën që do të luhet në 5 shtator ndaj Maqedonisë.

“Nëse s’do kishim bërë dy gola do thoshin si nuk bëmë një. Asnjë kundërshtar nuk është i lehte. Në qoftë se i ke mundësi të shënosh pse jo. Ndeshjet e shtatorit janë te vështira, sepse është fillim sezoni për lojtarët në klube. Ne nuk jemi skuadër e madhe qe te çmontojmë çdo kundërshtuat. Duhet të jemi të kënaqur me atë që arritëm. Do te doja cik me sh agresivitet ne minutat e para. Kur përfundimi është pozitiv nuk ke ç’të thuash. E kane menaxhuar ndeshjen mire”, shkruan Panorama Sport.

Për sfidën ndaj Maqedonisë

“Me Maqedoninë është thjesht sfida e radhës, një ndeshje si gjithë te tjerat. Do shkojmë për të luajtur futboll dhe do te bëjmë maksimumin për të marrë 3 pike. Nuk duhet të mendojmë asnjë diskutim që bëhet jashtë futbollit. Në qoftë se do të japim maksimumin dhe nuk do të kemi ngarkesa të tjera besoj se do të marrim një rezultat pozitiv.”

