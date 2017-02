Boks - Uldedaj triumfon me fitore bindëse ndaj gjeorgjianit Tevdorashvili

Boksieri 19 vjeçar shqiptar Jurgen Uldedaj që bokson për klubin e mirënjohur Gjerman SES Boxing, ka triumfuar me një fitore bindëse me TKO në raundin e 3-të ndaj kundërshtarit nga Gjeorgjia, Georgi Tevdorashvili, 29 vjeçar dhe me shumë eksperiencë në boksin profesinist, me 52 ndeshje të zhvilluara dhe me bilanc pozitiv.

Një fitore spektakulare në Maritim Arena, duke i shkaktuar 2 knock-downe dhe duke e detyruar kundërshtarin të tërhiqet në fund të raundit të 3-të.

Kjo është fitorja e 5- të radhazi për supertalentin shqiptar të boksit profesionist, duke bërë një hap të rëndësishëm drejt titujve Europian dhe botëror të peshës Cruiser.

Pas ndeshjes boksieri Jurgen Uldedaj është shprehur se: “Këtë fitore ja dedikoj promotorit Ulf Steinforth, trainerit Dirk Dzemski, të gjithë atyre që kanë kontribuar në arritjet e mija të deri tanishme, si dhe për të justifikuar besimin e mbështetësve të mij dhe dashamirësve shqiptarë të boksit.”

