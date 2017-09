Zbulohet përse Albi Nako nuk u largua me Klaudia Pepën në Itali

Koreografi i njohur Albi Nako ka shijuar lidhjen e tij të balerisë me Klaudia Pepën derisa balerina zhvilloi karrierën në Itali.

I ftuar në ‘Xing me Ermalin’ ai ka rrëfyer rreth arsyes përse nuk iu bashkua rrugëtimit të saj që të dy të bëheshin të suksesshëm në tregun e huaj.

“Pas rrugëtimit të Klaudias në Itali, nuk kishte më asnjë kuptim kthimi i saj këtu. Pse nuk sakrifikova unë? Unë jam një djalë i rritur me shumë dashuri dhe me shumë sakrifica nga dy prindërit e mi, që sot janë në moshë të thyer. Unë jam djalë i vetëm në atë shtëpi dhe unë për asnjë motiv në këtë jetë nuk do t’i abandonoja prindërit e mi dhe t’i lija ata të braktisur, derisa ata të kenë frymë,” – tha ai.

Më pas shpjegoi se motra e tij jeton prej vitesh në Amerikë, por familja nuk ka arritur ta gëzojë si fëmijë prej distancës së madhe, prandaj ai preferoi të qëndronte pranë prindërve të tij.

Ndërkohë marrëdhënia e tij me balerinën është mjaft e mirë dhe ata shprehin vetëm komente pozitive për njëri-tjetrin ku Albi nuk hezitoi që edhe këtë herë ta quajë ‘fenomenale’.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter