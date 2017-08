Zbulohet detaji më i rëndësishëm nga dasma e Xhensila Myrtezaj

Këngëtarja e njohur, Xhensila Myrtezaj ka treguar se këtë vit do të kurorëzojë me martesë dashurinë e saj me aktorin Bes Kallaku.

Duket se ajo ka zgjedhur që fustanin e nusërisë ta marrë nga stilisti në Kosovë, Valdrin Sahiti që kujdeset për paraqitjen e shumë artisteve.

Edhe pse jemi mësuar me traditën që nuk duhet ta shohim nusen me fustan deri ditën e martesës, Xhensila nuk i ka rezistuar punës së përkryer të Valdrinit.

Nuk dihet nëse fotografitë e publikuara janë zgjedhja e saj përfundimtare, apo thjesht na tregoi se ka filluar përgatitjet.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter