Vdes në moshën 57-vjeçare komediani amerikan Charlie Murphy

Komediani i njohur amerikan Charle Murphy , vëllai i aktorit Eddie Murphy ka vdekur në moshen 57- vjeçare nga leuçemia, raporton BBC.

Uebsajti i njohur TMZ ka cituar menaxherin e tij duke thënë se ai ka vdekur të mërkurën në mëngjes në një spital të Nju Jorkut.

Murphy luajti në shfaqje komdiane rolin e Dave Chappelle dhe gjithashtu u shfaq në disa filma të njohur si: Jungle Fever, Night at the Museum and Lottery Ticket.

Komediani pati dhe role të veçanta teksa luajti dhe në disa filma të vëllait të tij. Anëtarët e familjes thonë se janë të shokuar nga ky lajm, pasi kanë menduar se gjendja e tij po përmirësohej.

/Oranews.tv/

