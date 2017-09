Vazhdon lidhja e Çiljetës me Alban Hoxhën? Flet për herë të parë këngëtarja

Çiljeta Xhilaga u përfol shumë për lidhjen e saj me portierin Alban Hoxha pasi nuk u zbulua kurrë nëse po gëzojnë një romancë apo jo.

Në një intervistë ekskluzive për Prive, këngëtarja ka folur rreth karrierës së saj, djalit të vogël si dhe jetës private por duke mos zbuluar shumë detaje.

Në lidhje me baladën që ka publikuar së fundmi ‘Pa ty jetoj’ u përfol se mund të jetë dedikim për zëvendës portierin e kombëtares, por ajo sqaroi duke thënë:

“Këtu nuk ka lidhje fare as e vërteta, as e pavërteta të them të drejtën. Është një tekst i bërë nga Filloreta Raci. Një baladë e bukur që unë e kam patur shumë përzemër, nuk ka lidhje fare me jetën time personale. Unë nuk jam natyrë që jetës sime personale ti kushtoj këngë. Një përgjigje e ktheva dhe në Instagram për ato aludimet e njerëzve, jeta ime private si në familje, si në dashuri vazhdon të jetë shumë e lumtur. Jam shumë e gëzuar dhe shumë e mbushur në jetën time.”

Ndërkohë për unazën që ka në gishtin e fejesës, zbuloi se është dicka simbolike për dashurinë që ka ndaj të birit pasi mban emrin Fernando në pjesën e brendshme.

