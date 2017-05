Urimi plot humor i Bes Kallakut për nënën e tij

Aktori i humorit Besart Kallaku, ka shkruar një urim të ndjenjë por dhe me humor për nënën e tij në ditën e ditëlindjes së saj.

“Mam, urime ditelindjen. Te dua shum. Mbreteresha ime, preheri dhe kraharori ku kam

mbeshtetur koken, dashuri e pakufishme, e paster. Urime Mam. Me vjen keq qe sta kam

plotesuar kurre deshiren, qe un ti therrisja naj here mendjes, me vjen keq por nuk me

pergjigjet, i del tel fikur…. hahahahaha. Te duam Mam, e lumtur qofsh. (Kjo eshte mami

im, Ija eshte gjyshja, dmth mami i mamit)

