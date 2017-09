Tenistja e njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serena Williams është bërë nënë për herë të parë. Mbrëmjen e djeshme ajo solli në jëtë një vajzë në një klinikë në Florida.

Vetë çifti nuk ka njoftuar asgjë, por trajneri i tenistes, Patrick Mouratoglou “zyrtarizoi” gjithçka përmes TWitter-it.

Menjëherë pas përhapjes së lajmit për lindjen e vajzës, Serena ka marrë urime nga yjet e sportit, muzikës, kinemasë dhe fansat e saj nëpër rrjetet sociale.

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 1, 2017