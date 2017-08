Striptizë në festën e beqarisë të Xhensila Myrtezaj

Këngëtarja e njohur, Xhensila Myrtezaj po bën festën e saj të beqarisë, e shoqëruar me mikeshat e saj që e surprizuan në këtë ditë.

Në disa fotografi të postuara në Instastory, duket se janë mbledhur në një jaht ku shijojnë gjithcka larg zhurmës së Tiranës.

Të gjitha vajzat janë të veshura njësoj, me bluze të bardha që shkruajnë ‘Skuadra e nuses’ dhe me fund rozë. Ndërsa, surpriza më e madhe është pjesëmarrja e një balerini, i cili po dhuron shfaqje striptize për to.

Ndërsa dihet se martesa e saj me aktorin e humorit, Bes Kallaku do të jetë me 1 shtator.

/oranews.tv/

