Sozia e Selena Gomez që po çmend fansat

Duket sikur këngëtarja me famë botërore Selena Gomez është klonuar. Kjo pas shfaqjes në rrjetet sociale të Sofja Solares, 23-vjeçarja nga Meksia e cila është identike me Selenën.

Sofia ka tërhequr vëmendjen e miliona fansave të cilët vunë re ngjashmërinë e saj me yllin e popit. Duke parë flokët e zinj, format e fytyrës, vetullave dhe çdo tipari tjetër të fytyrës si edhe trupit vajzat duken si binjake identike.

“Unë jam e bindur se kjo është Selena,”-shkruan një nga fansat. “Ajo është identike me Selena Gomez ose unë jam përgjumësh.

Për më tepër që Sofia është një adhuruese e çmendur e Selenës dhe është shumë e lumtur që i ngjan asaj.

“Unë e dua Selenën dhe jam fanse e saj. Dhe do të ishte ëndërr për mua nëse ajo merr vesh për ekzistencën time. Dhe nësë do të merrte disa minuta nga koha e saj për të më shkruar diçka do të qaja nga lumturia.”

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter