Soni Malaj tërheq vëmendjen me veshje provokuese në klipin e ri

Soni Malaj ka publikuar projektin e ri muzikor, të titulluar ‘Pa ty’, në të cilin ka treguar linjat e saj me veshje dhe lëvizje provokuese.

Në disa skena, ajo shfaqet me një body të zezë dhe me disa rripa të lidhur, me të cilën ka tërhequr vëmendjen pasi bien në sy format e saj trupore.

Sic dihet, Soni ka disa vite që ushtron palestër dhe ka arritur rezultate të shkëlqyera. Në këtë klip, ajo ka ardhur me një rrymë ritmike, në bashkëpunim me kosovarin Tim Novobërda.

Kënga është punuar nga DJ Aldo, ndërsa teksti i është besuar reperit më të ri në treg, Tim.

/oranews.tv/

