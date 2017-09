Sofia Vergara aktorja më e paguar për të dytin vit rradhazi, ja sa fiton

Për të dytin vit rradhazi, Sofia Vergara është shpallur aktorja më e paguar.

Ylli i Hollywood është vlerësuar se ka një pasuri prej 41.5 milionë dollarë, duke ia kaluar të gjitha yjeve të tjerë femra apo meshkuj.

Falë marrëveshjeve me Rooms To Go, Avon, SharkNinja, Pepsi, CoverGirl dhe Head & Shoulders, Vergara ka krijuar një perandori që shtrihet përtej ekranit të vogël.

45-vjeçarja është nominuar për çmimet Emmy për rolin e saj Gloria Delgado-Pritchett në filmin Modern Family.

Ndërsa ndiqet nga aktori Jim Parsons, i cili kryeson listën e meshkujve me 27.5 milionë dollarë në vit.

