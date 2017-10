Skandali seksual që ka përfshirë Hollywood ka ndarë edhe yjet më të mëdha të showbiz përsa i përket qëndrimeve të tyre.

Këngëtarja dhe aktorja me famë botërore Lindsay Lohan ka dalë në mbrojtje të një nga producentëve më të mëdhenj Harvey Weinstein. Manjati i filmave akuzohet për ngacmim seksual dhe përdhunim nga aktore të famshme, midis tyre dhe Angelina Jolie.

Lohan shprehu mbështetjen e saj për Weinstein në një video në Instagram, të cilën e fshiu vetëm një orë më vonë. Sipas revistës People aktorja e ka postuar videon nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku aktualisht jeton.

“Ndihem shumë keq për Harvey Weinstein. Nuk mendoj se është e drejtë ajo që po ndodh.”

Lohan tha se gruaja e 65-vjeçarit, Georgina Chapman duhet të qëndrojë me të. Georgina deklaroi të martën se është ndarë nga bashkëshorti i saj pas skandalit.

“Ai kurrë nuk më ka bërë gjë mua, ne kemi bërë disa filma së bashku. Mendoj se e gjitha kjo duhet të ndalet.”

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp

— lauren yap (@itslaurenyap) October 11, 2017