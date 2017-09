Dashni urime te 70 – dhjetat . Sote qe nga mengjesi rrugetova ne mendime per dashnin qe me ke dhuru per keto 31 vjet .Te deshiroj shendetin ta kesh e te festojm gjithemon me gezime . Jemi larg shuuuum larg por me zemer shum afer . Ty i veqanti im shembull per gjenerata , ste mposht ty as nje furtun per asgje ty i adhuruari i krejt shqiptaris . Faleminderit qe egziston dhe aq fort qe egziston dashnija jem e perjetshme te du nga thellsija e zemres Nera .🎂🎂🎂🎂🎂💋❤️

