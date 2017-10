Mos i fol shoferit - Rozana Radi: Nëse s’do isha makinë pune, do isha femër e mërzitshme

Rozana Radi, e ftuar në emisionin Mos i Fol Shoferit nga Rudina Dembacaj ka treguar se ka disa funksione, pa të cilat nuk do ia kishte dalë. Ajo është tekstshkruese, këngëtare, moderatore, sipërmarrëse, aktore duke mos harruar se është flautiste.

“Jam mësuar që të jem një makinë pune dhe nëse nuk do të isha kështu nuk do funksionoja. Mundohem t’i koordinoj gjërat e mia në mënyrë që ti bëj të gjitha gjërat sepse më japin kënaqësi, por ndonjëherë dhe më lodhin shumë. E vetmja ditë që bëj pushim është e diela. Ndonjëherë më kap edhe tek atelieja ime, por gjithsesi nëse nuk do i kisha nuk do të isha e lumtur. Më beso, do isha femër e mërzitshme. Preferoj ti bëj të gjitha sepse kanë lidhje me krijimtarinë dhe po nuk krijova, po nuk dola në skenë, po nuk dola në ekran, unë vdes,” – tha ajo.

Pas kësaj, ajo foli rreth moderimit, gjë të cilën e ka pëlqyer që kur shihte doktorin.

“Unë që kur e kam parë në fillimet e tij emisionin, para shumë vitesh kur u hap si emision investigativ, shikoja doktorin dhe thoja se unë mund ta kisha bërë shumë mirë këtë rol. Më pëlqen shumë sidomos kur shikoja ‘Le Iene’, por fakti ishte që doja këtë dhe 3 meshkuj që të më ngacmonin. Në Shqipëri mungon pak kjo marrëdhënia e femrës me mashkullin ose nuk di femra të komportohet me mashkullin ose mashkullin nuk di të bëjë humorin e duhur me femrën. Kalon në fyerje dhe kalojnë në banalitete. Fiori kishte menduar që ta sillte emisionin në Ora Neës me mua, duke qenë se presidenti z.Ylli Ndroqi donte që të ishin dy femra në këtë pozicion, dhe sigurisht bëra një audicion dhe vendosëm që të isha partnerja e Fiorit. Unë luaj rolin e sarkazmës, humorit e Fiori ka peshën më të rëndë. Sigurisht që e bëj me shumë dëshirë dhe emisioni funksionon e është cdo ditë në rritje.”

