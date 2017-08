Rita Ora publikon këngën e re

Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora ka publikuar këngën e saj më të re.

Rita kësaj here ka sjellë një bashkëpunim me DJ e njohur Avicii. Së bashku kanë sjellë këngën e quajtur “Lonely Together”.

Kënga nuk ka videoklip, por brenda një dite ka arritur të marrë 257,556 shikime në You Tube.

