Rita Ora ekspozon padashje të pasmet

Këngëtarja më origjinë shqiptare, Rita Ora ka filluar xhirimet e filmit “Wonderwell” në Romë të italisë.

E veshur me një fustan të zi të shkurtër pellushi, me çizme të gjata dhe me një “look” të vitetve 20, Rita shkëlqentë në xhirime.

Por për një moment, teksa është përkulur për të rregulluar çizmet ka ekspozuar pa dashur të pasmet e saj.

Rita Ora luan një rol elegant ne film ku tregohet historia e një super modelje.

