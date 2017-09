Rikthim i jashtëzakonshëm i Fergie Ferguson

Pas një kohe të gjatë pa publikuar projekte muzikore, këngëtarja me famë botërore Fergie Ferguson ka përgatitur fansat për linçimin e albumit të ri.

Me anë të një postimi në Instagram ylli i Black Eyed Peas ka lajmëruar se në datën 22 shtator do të dalë në treg albumi i shumëpritur “Double Dutchess: Seeing Double”.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter