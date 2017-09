Rihanna surprizon: Sikur të mos e kisha humbur virgjërinë

Këngëtarja e famshme, Rihanna i ka suprizuar të gjithë me deklaratën e fundit. Ajo është intervistuar nga gazetarët e revista Elle, ku do jetë edhe në kopertinë dhe ka folur rreth privatësisë së saj.

E pyetur nga magjistari David Copper nëse do donte të zhdukej dhe të rishfaqej ku do të ishte, ajo tha: “10 minuta para se të kisha humbur virgjërinë dhe do jua jepja juve ofertën.”

Kjo mund të jetë një shenjë pendese për humbjen e virgjërisë para shumë vitesh, edhe pse e vazhdoi intervistën duke qeshur.

Pas kësaj, ylli i popit foli për linjën e ‘make up’ që do dalë në shitje së shpejti nga kompania kozmetike Sephora dhe do mbajë emrin Fenty Beauty.

Ndërkohë Rihanna po përgatitet për të sjellë projekte të reja muzikore.

a.m/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter