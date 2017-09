Rihanna “fsheh” kilet e tepërta

Ajo është e njohur për stilin e saj të veçantë të veshjes, majde është duke u përgatitur për koleksionn e ri të veshjeve. Ajo e di shumë mirë se përse ka pasur vëmendjen e të gjtihë fotografëve teksa kalonte nëpër rrugët e Nju Jorkut.

29-vjeçarja i besoi sërish stilistit Mel Ottenberge cila tregoi linjat e bollshme me një fustan të gjatë të zi, të shoqëruar me aksesorët e bollshëm. Edhe pse ka shtuar disa kile këngëtarja nga Barbadosi sërish është në gjendje që t’i fshehë me stil ato.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter