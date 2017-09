Reperi lajmëron se diçka e re po vjen

Reperi kosovar Gjiko ka lajmëruar nëpërmjet një postimi në Instagram se së shpejti do të vijë me projekte të reja muzikore.

“Tu e lujt ni ‘loj’ level 1001,” – shkruajti ai duke shtuar se kënga do të publikohet muajin tjetër. Ai nuk ka publikuar një projekt të ri që kur ka mbaruar sezonin veror.

Ai pati një sukses të madh me bashkëpunimin me Nora Istrefin me këngën të titulluar ‘Gabime.’ Ndërkohë, ndjekësit thojnë se LOJ pasi e ka futur në thonjza në përshkrimin e postimit ku shfaqet i shtrirë me celular në dorë.

Tu e lujt ni “loj” level 1001 😁🖕 New song this month 💣 A post shared by GJ I K O (@gjikotheflyboy) on Sep 6, 2017 at 6:11am PDT

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter