Puff Daddy, artisti më i pasur në botë

Jay Z Battles dhe Puff Daddy mbajnë titullin e artistëve më të pasur të Hip Hop.

Lista e vitit 2017 e Forbes për pasurinë e artistëve, përmban të njëjtat emra si vitin e kaluar.

Diddy merr përsëri kurorën me 820 milionë dollarë për emrin e tij. Ai është aktualisht miliarderi i parë i Hip Hop. Pas tij vjen Jay Z me 810 milion dollarë dhe Dr. Dre me 740 milion dollarë .

Në përmbylljen e listës, është vjen në vendin e katërt me 110 milionë dollarë dhe Drake me 90 milionë dollarë.

