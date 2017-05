Princi William rrëfen pengun më të madh të jetës

Princi William ka rrëfyer pengun më të madh në një intervistë, në të cilën fliste për trishtimin ë vdekjes së nënës dhe familjen e tij.

“Më ka marrë të paktën 20 vite për të marrë veten. Vazhdoj të kem vështirësi dhe nuk ka të bëjë me ngushëllimin e njerëzve sepse të gjithë e dinë për historinë e saj dhe të gjithë e njohin. Unë do të doja të kisha këshillën e saj. Do të doja që ajo të njihte Katerinën dhe të shihte se si po rriten fëmijët. Kjo më trishton, se fëmijët nuk do e njohin kurrë atë,” – tha ai për revistën GQ.

Gjithashtu, shtoi se fëmijëria e djemve të tij do të jetë më e ndryshme se e tija. Ai tregoi se ata do të jenë të lumtur dhe të lirë, nuk do të rriten brenda 4 mureve dhe të kenë presionin e medias që i vështirëson jetën.

Kjo është hera e dytë brenda pak muajsh që familja mbretërore bëhet imazh i kopertinës së revistës.

/oranews.tv/

