Vëlla,fjale qe nuk do ta them me kurre por qe do ta kem perjetesisht te gdhendur ne zemer!Ky ishte urimi qe te bera si sot,nje vit me pare,ne diten tende te lindjes!Sot do te mbushje 23 vjec…ti nuk e ke idene sesa pa kuptim eshte kjo jete pa TY ERGI!

A post shared by Barbana Dini (@barbana_ergidini) on Oct 15, 2017 at 3:43am PDT