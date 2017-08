Performanca e mrekullueshme e Bebe Rexha në shown e “Jimmy Fallon”

Këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha dhe Louis Tomlinson kanë goditur skenën me performancën e tyre në shoun e Jimmy Fallon mbrëmjen e së premtes në qytetin e Nju Jorkut. Për këngëtaren ishte hera e parë që interpretonte këngën livë në television me këngëtarin Louis Tomlinson.

Ata kanë interpretuar këngën e tyre të re “Back to You”, e cila u pëlqye shumë prej publikut.

Bebe Rexha e ka publikuar performancën në llogarinë personale të saj në Facebook, ndërsa Louis Tomlinson kishte shkruar në Twitter se, “Ishte vërtet ndjenjë e mrekullueshme. Nuk më pritet që ta shikoni”.

Bebe Rexha po korr suksese të njëpasnjëshme në arenën ndërkombëtare të muzikës.

