Pas ‘Molotov’, Seven Saraqi publikon Juicy

Këngëtari Seven Saraqi ka publikuar projektin e ri muzikor ‘Juicy’ në bashkëpunim me Tonic. Ai ka vetëm pak kohë që ka publikuar këngën Molotov, ndërsa ka zgjedhur që të sjellë një muzikë plot ritëm për shqiparët.

Juicy ka ardhur vetëm në versionin audio ndërsa nuk dihet nëse do të vijë me klip. Ndërkohë, Saraqi gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëllim që të hyjë në tregun e huaj. Por duket se ai nuk i ka harruar ndjekësit shqiptarë dhe sjell muzikë për ta.

“Vetëm për ta cuar muzikën shqiptare në një nivel tjetër,” – shkruajti ai në Instagram.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter