Te dashur miq, perulsisht ju falenderoj per cdo urim, secilin prej jush. Faleminderit te gjitheve ju qe erdhet edhe na gezuat zemren, gezuat me ne. Jeni miq te mire. Por flm edhe atyre qe nuk munden dot te vinin. Do kisha dashur te ftoja edhe shum te tjere, ose me mire do kisha dashur ta beja nje dasem brenda pistes se aeroportit per te pasur hapsire per te gjithe ata qe doja ti ftoja. U be me e mira sepse bashkpunuam me më te miret. @geraldina_sposa , @altar_official , @mrizi_i_zanave , @kantina_arberi, @aurelagaceofficial , @elifaramari , @klajdiharuni , @brunothreedots , @irkenc.hyka , @skelacassel, @santobarilla , @altinmici , @eduart_grishaj , @pasticeri_pelikani , @djgesidj, @renuarlocaj , @erjon_braja_wedding_photography, dhe cdo kend tjeter qe dha edhe ndihmen me te vogel ne realizimin e asaj mbremjeje, Zoti ju rujt.

