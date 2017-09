Pak orë para dasmës, Xhensila zbulon fustanin e nusërisë

Kanë mbetur vetëm pak orë nga dasma e shumëpritur e këngëtares së njohur Xhensila Myrterzaj dhe aktorit të humorit Bes Kallakut.

Ndrësa të gjithë po presin me padurim për të parë Xhensilë nuse, ajo ka publikuar me anë të një foto në Instagram e veshur me një këmishë nate ngjyrë rozë dhe mban një gotë shampanjë në dorë.

Çfarë bie më shumë në sy në sfond është një fustani i bardhë nusërie i varuar. Por nuk dihet ende nëse është fustani me të cilën Xhensila do të rrezatojë në ditën më të bukur të jetës së saj

/Oranews.tv/

